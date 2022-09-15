İlçe Kaymakamı Metin Eyyüphoca, cenaze namazının ardından şehit Ali Erdem’in mezarının başına giderek, dua etti.

25 Ekim 1991 yılında Hakkari-Çukurca kırsalında terör örgütü PKK’nın saldırısında hayatını kaybeden Jandarma Er Ali Erdem’in annesi Cennet Erdem, hayatını kaybetti. Merhume Erdem’in cenazesi, ilçeye bağlı Tahtakemer Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, kurum amirleri, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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