Samsunlu şehit İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı’ya Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi tarafından onur plaketi verildi.

Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken Doğubayazıt-Iğdır karayolunda pusu kuran bölücü teröristler tarafından 18 Nisan 1992’de şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı’nın 31 şehadet yıl dönümünde annesi Bedriye Hamlı’ya TÜGŞAV Bafra Şube Başkanı Şehit Eşi Mümine Ersin tarafından onur plaketi takdim edildi. Plaket takdiminde şehit annesi Bedriye Hamlı duygulu anlar yaşadı.

Şehit annesi Bedriye Hamlı, bu plaketin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, Mümine Ersin’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Bedriye Hamlı, "Bu onur plaketinde vefayı görüyorum. Ama sadece vefayı değil her daim yanımızda olanları, yapmacık olmayanı doğal olanı, resmi olmayanı görüyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.