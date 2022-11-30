Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in annesi Gülcan Öztürkmen, kendisini telefonla arayarak taziyede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, "Sizin hutbenizden sonra Onur’umuzun şehadet haberini aldım" dedi. Şehit annesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye gönderdiği selam ise yürekleri titretti.

Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in annesi Gülcan Öztürkmen, kendisini telefonla arayarak taziyede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, "Sizin hutbenizden sonra Onur’umuzun şehadet haberini aldım" dedi. Şehit annesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye gönderdiği selam ise yürekleri titretti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe protokolü, üst düzey komutanlar ve devlet erkanı ile birlikte Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan Gaziantepli Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’nin annesi Gülcan Öztürkmen’i ziyaret ederek, oğlunun şehitlik beratını teslim etti. Beratın teslim edildiği ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da şehit annesini arayarak telefonda görüştü. Erbaş, telefon görüşmesinde, "Gülten Hanım başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şehidimiz ile Peygamber efendimizi ve bizleri komşu eylesin. Şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Şehitlerin ölümsüzdür, biz göremiyoruz. Cenab-ı Hak oğlunuzun şehitliğini mübarek etsin. Şehit anneliğinizi mübarek etsin. Cenab-ı Hak, yar ve yardımcınız olsun. Allah sabırlar versin. Şehidimizin ardından yapılanlar ve dualar kabul olsun inşallah" diyerek başsağlığı diledi.

Şehit annesi Gülcan Öztürk ise telefonda Erbaş’a dinlediği hutbenin ardından oğlunun şehadet haberini aldığını söyledi. Üsküdar’da oturduğunu belirten şehit annesi, "Allah razı olsun sizden. Her zaman Cuma günleri sizin hutbenizi televizyondan dinlerdim. Sizin hutbenizden sonra Onur’umun şehadet haberini aldım. Allah sizden de razı olsun, devletimizden de razı olsun, Reis’imizden de razı olsun" diye konuştu.

Askere dualar etti

Yapılan duaların ardından ise ziyarette bulunan devlet ve askeri erkan, şehit annesinden müsaade isteyerek masadan kalktı. Devlet erkanına sarılarak vedalaşan şehit annesi sarıldığı komutanlara ise sürekli dua etti. Şehit annesi Gülcan Öztürkmen, komutanlara, "Askerin ayağına taş değmesin. Allah hepinizden razı olsun. Gurur duyuyorum, askerimle, polisimle. Devletimle, vatanımla, bayrağımla gurur duyuyorum" diyerek uğurladı.

Erdoğan ve Bahçeli’ye yürekleri titreten selam

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan şehit annesi Gülcan Öztürkmen, "Evladınız gibi siz de tüm topluma mesaj veriyorsunuz. Bu yiğintliğinizi, bu metanetinizi, bu iman dolu, teslimiyetinizi daim eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun" diye yetkililere verdiği cevap ise yürekleri titretti. Şehit annesi, "Reisimize selamımı söyleyin, Devlet Bahçeli’ye selamımı söyleyin. Çok teşekkür ederim. İyiki varsınız. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Şehit annesinin elini öptü

İlçede yaptığı hayırları ile tanınan 80 yaşındaki iş adamı Maruf Marufoğlu ise vedalaşmak için yanına gittiği şehit annesinin elini öpmek istedi. Şehit annesi, hayırsever iş adamının elini öpmesine izin vermedi. Ayakta durmakta zorlanan Marufoğlu, "Şehidimizin babasının da elini öpeceğim, sizin de elinizi öpeceğim. Elinizi değil ayağınızı bile öpsem azdır. Lütfen elinizi öpeceğim" dedi. Marufoğlu’nun elini öpmesine izin vermeyen şehit annesi ise "Ben sizin elinizi öpmek isterim. Allah razı olsun" dedi.

Hayırsever iş adamı ve şehit annesi, aynı anda birbirlerinin elini öptü.