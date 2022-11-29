Mardin’in Derik ilçesinde 7 yıl önce yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan jandarma uzman çavuş Sezer Aydemir’in annesi Aynur Aydemir, şehit oğlu için türkü yazdı. Ardından bestelenen türkü, şehidin dayısı Evre Kara tarafından okundu. Türküyü dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Mardin’in Derik ilçesinde 7 yıl önce şehit olan Elazığlı jandarma uzman çavuş Sezer Aydemir’in annesi Aynur Aydemir, oğlu için türkü yazdı. Bestelenen türkü dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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