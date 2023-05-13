Aile Sosyal Hizmetler Bingöl İl Müdürü Aydın Polat ve beraberindekiler yarınki Anneler Günü öncesi, kentte bulunan 25 şehit annesini evlerinde ziyaret ederek kendilerine çiçek verdi.

Bingöl Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, İl Müdürlüğü personeli, Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysa ile birlikte Anneler Günü vesilesiyle şehit annelerini ziyaret etti. 5 Mart 1994 yılında Ağrı’da şehit olan Mustafa Gündoğdu’nun annesi Adile Gündoğdu’yu ziyaret eden heyet, anneye çiçek verdikten sonra sohbet edip birlikte vakit geçirdi. Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren anne Adile Gündoğdu mutluluğu ve hüznü bir arada yaşadı.

Anneler Günü nedeniyle 25 şehit annesini ziyaret ettiklerini belirten Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Anneler Günü vesilesi ile merkez ve ilçelerde bulunan şehit annelerimizi ziyarete geldik. Şehit anneleri sadece anneler gününde değil her gün hatırlanması gerek anneler olduğunu biliyoruz. Bingöl ve ilçelerde toplam 25 şehit annemizi ziyaret ediyoruz, Allah sıhhat ve afiyet versin dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizi unutmadığımız gibi ailelerini de unutmuyoruz. Bakanlığımızın ve devletimizin imkanlarını onlar için kullanıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun, huzur içinde yaşıyoruz onlar sayesinde" dedi.

Yapılan bir diğer ziyaret ise 27 Mayıs 2009 Hakkari Çukurca Hantepe mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü mensuplarının önceden döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Özkan Dumlu’nun Sarıçiçek köyündeki annesi Kıymet Dumlu ziyaret edilerek çiçek verildi ve Anneler Gününü kutlandı.