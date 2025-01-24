Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen İs. Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Şırnak’ta tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Şehit İs. Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, Şehit Akıncı’nın öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Orhan Örnek’in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, baba ocağının bulunduğu Ankara’ya götürülmek üzere helikopter ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü.
Düzenlenen törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, Vali yardımcıları, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.