Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, geçici görevle İstanbul’dan deprem bölgesi Hatay’a giden ve görevi sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya’nın Manisa’da yaşayan anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Hasan Hüseyin Sarıkaya ve annesi Saniye Sarıkaya’ya baş sağlığı dileklerini ileten Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini, şehitlerin emaneti olan ailelerin devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz, şehidin babası Hasan Hüseyin Sarıkaya ve annesi Saniye Sarıkaya’ya Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.