Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısına ortak oldu.

2011 yılında Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde görev yapan piyade komando Asteğmen Bilal Özcan, terör örgütleriyle girilen çatışma sonucu şehit oldu. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan aileyi ziyaret eden Vali Aygöl’e eşi Nazlı Aygöl eşlik etti. Şehit ailesini yalnız bırakmayacağını belirten Vali Aygöl, "Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Şehit ailelerimiz bizlere kalan en değerli emanettir. Hep yanlarında olacağız’’ ifadelerini kullandı.