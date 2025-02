Kış Tatbikatı-2025, Kars’ta bulunan "Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı"nın adını taşıyan atış ve tatbikat alanında devam ediyor.

Kış Tatbikatı-2025; Türkiye’nin ev sahipliğinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından programı yönetilen, 3’üncü Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde, 9’uncu Kolordu Komutanlığı tarafından icrası yönetilen, dost ve müttefik unsurların da katılımıyla 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, 20 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında Kars’ta Şehit Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda yapılıyor. Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın ağabeyi Ayhan Hamlı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden aldığı davet üzerine tatbikatın halka açık olarak gerçekleştirilen bölümüne Karslı şehit yakınları ve gazilerle birlikte onur konuğu olarak katıldı.

"Tatbikat alanında her yer kardeşim kokuyordu"

Samsunlu Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçvş İlhan Hamlı’nın, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı (Savaş İstihkam Bölüğünde) emrinde görevli iken 18 Nisan 1992‘de terör örgütü PKK’nın yol kesme eyleminde 3 astsubay arkadaşı ile birlikte hunharca şehit edildiğini hatırlatan ağabey Ayhan Hamlı, tatbikatı son derece vefalı ve anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Tam 33 yıl önce kardeşimin görev yaptığı 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan telefonla aranarak şehidimizin adını taşıyan tatbikat alanında Kars’ta gerçekleştirilen Kış Tatbikatı-2025 kapsamında tatbikatın bir bölümüne izleyici olarak davet edildik. Şehidin ağabeyi olarak bu teklifi tereddütsüz ve mazeretsiz kabul ettim. Bu teklif ailemiz için çok önemli ve kıymetli bir teklifti. Keşke mümkün olsaydı annemle birlikte gidebilseydik, hava şartları ve annemin yaşı nedeniyle şimdilik bu mümkün değildi. Belki başka bir tarihte ama annemin benden çok heyecanlandığını mutlu olduğunu hasta haline rağmen beni göndermesi çok kıymetliydi. 33 yıl önce büyük bir acıyla anne ve babamla birlikte şehidimizin naaşını Samsun’a getirmek üzere hayatımda ilk kez gittiğim Kars’a bu defa Samsun’dan 33 yıl sonra çok kıymetli bir davete icap ederek büyük bir gururla geldim. Kardeşimin bayrağı devrettiği değerli silah arkadaşları tarafından bir abi olarak karşılandım ve konuk edildim. Tatbikat alanına götürüldüğümde gördüm ki kardeşimin silah arkadaşları bayrağı daha yükseğe taşımışlar gururla dalgalandırıyorlar. Tatbikat alanında her yer kardeşim kokuyordu. Her askerin yüzünde kardeşimi gördüm. Tarifsiz duygular yaşadım. Hiç yalnız bırakılmadım, uzanan her elde kardeşimin sıcaklığı vardı. Bu gerçek bir vefaydı. Bu vefa Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Şanlı Türk Ordusu’nun şehitlerine rahat uyuyun vefasıydı. Herkes unutabilir ama Türk Silahlı Kuvvetleri unutmaz, unutturmaz" dedi.