Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, geçen hafta tedavi gördü GATA’da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, geçen hafta tedavi gördü GATA’da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Adem Mert, Sungurlu Şube Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın ailesini ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, Suriye’nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın annesi Fatma Büyüm’ü ziyaret ederek, şehit aileleri derneği olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.