İYİ Parti’nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı ‘İhanetin Bedeli’ başlıklı reklam filminde evlatlarının cenaze görüntülerinin kullanılmasına şehit ailesinden tepki geldi. Aile, evlatlarının cenaze görüntülerinin kullanıldığı reklam filmiyle ilgili dava açtı.

İYİ Parti tarafından hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşılan reklam filminde şehit cenazesi görüntülerinden birinin de 15 Temmuz 2020 tarihinde hain terör örgütü PKK tarafından Siirt Pervari’de şehit edilen Özel Harekat polis memuru Muhammed Demir’e ait olduğu ortaya çıktı. Bunu gören şehit ailesi, Sivas Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak görüntülere erişimin engellenmesini talep etti. Sivas 2. Sulh Ceza Mahkemesi 28/4/2023 tarih ve 2023/218 D. İş sayılı kararıyla erişim engellenmesine karar verdi. Buna rağmen reklam filminin kaldırmamasına şehit ailesi tepki gösterdi. Şehit Annesi Dilber Demir, “Ben videoyu sosyal medyada görünce beynimden vurulmuşa döndüm ve acım tazelenmiş oldu” dedi.

“Terörle aynı maksatta olan 6’lı Masa’da kullanılmasını istemiyorum”

Gözü yaşlı şehit annesi Dilber Demir, şehit oğlunun siyasete alet edilmemesini istemediğini söyleyerek, “Benim çocuğumu bizden izin almadan reklam için İYİ Parti kullanmıştı. Bundan çok rahatsız oldum. Dava açtım. Bu da kabul oldu. İYİ Parti’den kaldırılmasını temenni ediyorum. Madem böyle duyarlı, geçen gün Sivas’a geldiğinde şehit ailelerini neden gelip ziyarette bulunmadı? Beni ve gelinimi orada kullanmasını istemiyorum. Terörle aynı maksatta olan 6’lı Masa’da kullanılmasını istemiyorum. Benim torunum bu yastığa yatarak ’bunu bana babam bırakmış babaanne’ diyor. ’Ben küçükken babamın dizinde kalıyordum’ diyor. Ben bundan sonra teröristler yüzünden benim gibi annelerin, babaların canlarının yanmasını istemiyorum. Siyasi propagandalarına bizi alet etmesinler” dedi.

“Kandil’den emir alanlar benim çocuğumu reklamında nasıl kullanır”

Şehit babası İbrahim Demir de duruma tepki göstererek, “Tüm şehit ailelerine Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Benim çocuğum 15 Temmuz 2020’de şehit düştü. Çocuğumun reklamlarda kullanılmasını istemiyorum. İYİ Parti reklamlarında kullanmak istiyor. Biz bu reklamların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi. "Böyle bir reklam yapılmasını biz istemiyoruz" diye devam eden Demir, "Teröristlerle iş birliği yapan bir partinin reklamlarında benim çocuğum nasıl kullanılır. Kandil’den emir alan teröristlerden emir alan bir parti, benim çocuğumu nasıl reklamında kullanır. Böyle bir şey olur mu? Boşu boşuna mı bu vatan için şehit düştü. Yazık günah değil mi, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Biz sizi gerçekten bir insan zannediyorduk ama insan değilmişsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu yapsa karşı gelmezdim, adam her şeyini açıkça söylüyor. Siz dininizi gizliyorsunuz” ifadelerini kullandı

“Lütfi Türkkan’ın adaylığı bizi bir kez daha yaraladı”

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ise, Bingöl’de şehit yakınına hakaret eden İYİ Partili Lütfi Türkkan’ın adaylığının düşürülmesi gerektiğini belirterek, “Lütfi Türkkan daha önceden bir şehidimizin kardeşine ağır hareketler etmişti. Biz o zaman da toplanıp bu kişinin partiden ihracını edilip milletvekilliğinin düşürülmesini Sayın Meral Akşener’den talep etmiştik. Ama görüyoruz ki bizim talep ettiğimiz, bugün Türkiye’nin 81 ilinden şehit aileleri ve gazi derneklerimizin, şehit ailelerimiz, gazilerimiz bundan rahatsız olmasına rağmen Sayın Akşener’in bu kişiyi Kocaeli’nden tekrardan aday yapması, inanın bizleri bir kez daha yaralamıştır. Bu kişinin İYİ Parti gibi milliyetçi olarak geçinen bir partinin içinde olması inanın bize karşı yapılmış bir hakarettir. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Bu kişinin bir an önce İYİ Parti’den ihraç edilmesi, milletvekili adaylığından çekilmesini talep ediyoruz. Buradan Sayın Meral Akşener’den ricamızdır” diye konuştu.