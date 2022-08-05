Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddet girişimleri ve tehditler sonrasında başlatılan "Sağlık Çalışanlarına Sevgi ve Saygı Seferberliği" çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler, kentteki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek desteklerini bildirdiler.

Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddet girişimleri ve tehditler sonrasında başlatılan "Sağlık Çalışanlarına Sevgi ve Saygı Seferberliği" çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler, kentteki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek desteklerini bildirdiler.

Sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilebilmesi için yapılacak her türlü çalışmada en ön safta olacaklarını söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı, teröristlerle yapılan çatışma sonrasında yaralandıktan sonra gazi olduğunu, o andan itibaren yaralı vaziyette hastaneye götürülürken ve uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra gazi olarak gözlerini açtığında ilk gördüğü kişinin bir sağlıkçı olduğunu söyledi.

Hayatının en zor günlerinde sağlık ekiplerinin hep yanında olduğunu ve onların emeğini hiç bir zaman ödeyemeyeceğini söyleyen Başkan Kumartaşlı; " Sağlıkçılarımız şife veren ellerdir. Onlar hayatımızı kurtarıyor. Ancak yapılan bu şiddet olayları hepimizi derinden yaralıyor. Elbette bir kaç kişinin yaptığı hadsiz girişimler tüm şehre yansıtılmamalıdır. Tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız" dedi.