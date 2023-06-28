Bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmayan Vali Ali Çelik, Şehit İstihkam Kıdemli Çavuş Burhan Baykal, Şehit Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı ve Şehit Jandarma Komutanı Er. Selim Tataroğlu’nun ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirdi. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Çelik, şehitlerin vatan ve milleti koruma uğruna verdiği mücadeleyi takdirle anarak, kahramanlıklarından büyük gurur duyduğunu söyledi.

“Acınızı yürekten hissediyoruz”

Vali Ali Çelik ilk olarak 2005 yılında Hakkari’de bölücü terör örgütü mensuplarınca aracına konulan bombanın patlaması sonucu şehit düşen İs. Kıdemli Çavuş Burhan Baykal’ın ailesini ziyaret etti. Anne Berire Baykal ve baba Mehmet Baykal’la uzun süre sohbet eden Vali Çelik, ailenin acısını yürekten hissettiğini ifade ederek her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Baykal ailesi de Vali Çelik’in her fırsatta şehit ailelerinin yanında olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür ettiler.

“Bizi evladınız olarak bilin”

Vali Çelik’in bir diğer ziyareti 2018 yılında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı’nın ailesine oldu.

Vali Çelik, şehit Ömer Kadir Arlı’nın annesi Havva Arlı’nın elini öperek bayramını kutladı, saygısını ve minnettarlığını ifade etti. Vali Çelik, “Bizi evladınız olarak bilin” diyerek şehidin annesinin hiçbir zaman yalnız olmadığını ve her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Şehidin annesi duygu dolu anlar yaşarken Vali Çelik’in ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek teşekkür etti.

“Devletimiz tüm imkânlarıyla yanınızda”

Vali Çelik daha sonra 2008 yılında Mardin’de şehit olan Jandarma Komutanı Er. Selim Tataroğlu’nun ailesini ziyaret ederek anne Sabahat ve baba Mehmet Tataroğlu’yla bir araya geldi ve acılarını paylaştı.

Vali Çelik’in şehit ailelerini yalnız bırakmamasının acılarını bir nebze olsun dindirdiğini belirten şehit ailesi ziyaret için teşekkür etti.

Şehit aileleriyle bir araya gelmenin bayram günlerinde kendisi için daha anlamlı olduğunu söyleyen Vali Çelik, devletin tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.