Adana’nın Ceyhan ilçesinden şehit ailelerinin desteğiyle depremzede 500 çocuğa bayramlık hediye edilerek yüzleri güldürüldü.

Tüm Şehit Çocukları Derneği tarafından her bayram geleneksel hale getirilen ’bir şehit, bir bayramlık’ hediyeleri bu kez afet bölgesine gitti. Dernek Başkanı Meltem Kaya, Ceyhan, Tuzla ile Hatay’ın Defne ilçesinde 500 depremzede çocuğun yüzünü şehitlerin adına güldürerek bayramlıklarını teslim etti.

Etkinliği 4 yıldır geleneksel hale getirdiklerini belirten Dernek Başkanı Meltem Kaya,"Bir çocuk, bir bayramlık hediyelerimizi dağıtmak üzere afet bölgesine geldik. Bu bayram 500 şehidimiz adına 500 çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Bayramlıklar, takı toka, bayram harçlıkları ve çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına şahitlik ettik. Dernek olarak şehitlerimizin anısına çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Bayramlık hediyelerimizi Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şehitlerimizin ailelerinin ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle her yıl sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.