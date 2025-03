Erzurum protokolü, Valilik tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle Valilik tarafından şehit ve gazi ailelerinin onuruna düzenlenen iftar programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yüzlerce yıldır bu cennet vatanda barış ve huzur içinde yaşamamızı aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Cenab-ı Hak, şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebelerden biridir. Hazreti Ömer Efendimiz’in ifadesiyle ‘Şehit, kendini Allah’a adamış kişidir.’ Eğer bugün bu güzel vatanda ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, bizler bu topraklarda başımız dik, alnımız açık bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Onları her zaman rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Valimiz Sayın Çiftçi, şehit yakınları ile sohbet ederek onların taleplerini dinledi ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatan uğruna canlarını hiçe sayan kahraman şehitlerin kıymetli aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya geldiklerini ifade ederek, " Her bir sofrada dua, her bir bakışta vefa vardı Aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacı, gazilerimiz milletimizin gururudur. Bizler biliyoruz ki; bu toprakların her karışı, onların fedakârlıklarıyla yoğrulmuştur. Rabbim, şehitlerimizin makamını âli eylesin. Gazilerimize sağlık ve afiyet ihsan eylesin. Onların emanetine sahip çıkmak, bize bırakılan en büyük sorumluluk ve şereftir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçirdiğimiz bu mübarek Ramazan ayının; tüm şehitlerimizin ruhlarına rahmet, milletimize huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

İftar programına; 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Palandölen Belediye Başkan Vekili Mahmut Koşapınar, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ve protokol üyeleri katıldı.