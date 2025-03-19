Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl ile birlikte şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu.

Bilecik Öğretmenevi’nde düzenlenen programda, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri yaşandı. Vali Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek onların hatıralarını dinledi, taleplerini not aldı. Programda konuşan Vali Şefik Aygöl, şehitlerimizin ve gazilerimizin vatan için yaptıkları fedakârlıkların asla unutulmayacağını vurgulayarak, "Onlar, Türk milletinin aileleri, evlatları olmuşlardır. Bizler de onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.

İftar programında manevi atmosfer hâkim olurken, şehitlerimiz için dualar edildi. Gaziler ve aileleri, düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin ve milletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ettiler.