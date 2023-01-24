Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ve beraberindeki heyet Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ve beraberindeki heyet Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, Şehit Polis Memuru Özgür Gümüş’ün babası İsmail Gümüş, Annesi Ayşe Gümüş, Şehit Ziya İlhan Dağdaş’ın kardeşi Gülhan Dağdaş, Şehit Polis Memuru Orkun Çetinkaya’nın eşi Esin Çetinkaya, Şehit Adnan Ergen’in Annesi Hacer Ergen, kardeşi Ayşegül Güngör ve yeğeni Adnan Güngör, Kıbrıs Gazisi Osman Kanat ve eşi Fikriye Kanat, Kıbrıs Gazisi Sabahattin Zeynel Tanyel katıldı.

Milletimizin geleneğinde, vatan, millet ve bayrak sevgisinin her sevginin üzerinde olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Bizler, vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, canını hiçe sayarak kahramanca mücadele eden bir milletin evlatlarıyız. Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. Ecdadımızın canı, kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatan için, birliğimiz, beraberliğimiz, bekamız için, istiklal ve istikbalimize kasteden hainlere karşı verilen mücadelemizdeki şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen tüm üyeleri adına Vali Orhan Tavlı’ya şehit ailelerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Valimizin desteğini her zaman hissediyoruz. Kendisine, bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.