Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyelerini makamında ağırladı. Vali Kızılkaya, dernek üyeleri ve şehit aileleri ile sohbet ederek onların sıkıntı ve isteklerini dinledi. Ziyarette Vali Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilere her zaman destek olduklarını belirterek nazik ziyaretleri için dernek üyelerine teşekkür etti.