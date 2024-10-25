Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Sevinç Uluçeşme, şehit ailelerine, gazilere ve yakınlarına desteklerinden ötürü Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan’a teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin destekleriyle Uluönder Mahallesi’ndeki eski muhtarlık binası tamamen yenilendi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği de hazır hale getirilen binayı yakın zamanda taşınmak üzere teslim aldı. Yeni binanın anahtar teslimi, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan tarafından Dernek Başkanı Uluçeşme ve yönetimine yapıldı.

“Başkan Ataç ve Yıldızhan’a gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Sevinç Uluçeşme, “Kendimize ait bir binamız olması konusunda yoğun çaba harcamaktayız. Tepebaşı Belediyemizin bizim için genişletmiş olduğu muhtarlık binamızı inşallah en kısa zamanda açmak istiyoruz. Tüm mülkü amirlerimizle birlikte açılışını yapabilirsek ne mutlu bizlere. Bu konuda Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç’a ve Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Yıldızhan’a gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her daim bizimle birlikte olmaya özen gösteriyorlar” dedi.

“Sizleri baş tacı etmeye devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan da, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınları bizler için çok kıymetli. Biz, her zaman sizleri baş tacı etmeye devam edeceğiz. Sizlere karşı üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten, karşılaştığınız sorunların aşılması için çaba göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahmet Başkanımızın önderliğinde hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar dilerken, tüm gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı saygı ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.