Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen gezi etkinliğinde, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. 58 şehit yakını ve gazi, Silifke’deki şehitlik ziyaretinin ardından, ilçedeki görülmeye değer birçok noktayı gezdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen gezi etkinliğinde, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. 58 şehit yakını ve gazi, Silifke’deki şehitlik ziyaretinin ardından, ilçedeki görülmeye değer birçok noktayı gezdi.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği geziyle şehit aileleri, gaziler ve yakınları Silifke’de bir araya geldi. İlk olarak Silifke Şehitliği’nde şehit mezarları ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından Ata mirası Gazi Çiftliği’ne giden misafirler, atölyelerden kütüphaneye kadar birçok imkana sahip çiftlik binasını gezdi, ardından Gazi Çiftliği ile ilgili belgesel izledi. Gazi Çiftliğindeki öğle yemeğinin ardından Dalyan’ı gezen misafirlerin son gezi durağı ise Cennet-Cehennem oldu.

“Buraları görmek çok güzel, çok memnun olduk”

Şehit babası Ergün Kızılgedik, “Bu geziden çok memnunuz. Geçen Tarsus gezimiz de çok güzel oldu. Önce şehitliğimize gittik, ziyaret ettik. Sonra Gazi Çiftliğimize geldik. Buraları görmek çok güzel, çok memnun olduk. Daha önce hiç görmedik. Çok memnun olduk, Atatürk’ün böyle bir eser yaptığına. Gezip görme ile bileceğiz, öğreneceğiz. Bütün milletin gezip görmesini de istiyorum" dedi.

“Bu tarihi görerek, soluyarak anlarsın”

Gazi Ali İhsan Kakaç, şehitliğin ardından Gazi Çiftliğini ziyaret ettiklerini belirterek, "Buranın havasını solumak, burayı bu şekilde görmek, Atatürk’ün bize yadigar olarak bıraktığı bu çiftliği tekrar yaşamak çok güzel. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. O tarihi tekrar solumak lazım. Gençlerimiz, bizden sonra gelecek nesil. Bu tarihi görerek soluyarak anlar. Burada eski traktörler var, eski biçerler var. Anlatmakla değil, ancak görerek yaşarsın" diye konuştu.