Manisa’da şehit ailelerine ve gazilere daha iyi hizmet sunabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları toplantı gerçekleştirdi.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı toplantıda tüm kuruluşların tek çatı altında iletişim kurabilmesi ve hareket edebilmesi için görüşmeler gerçekleştirildi. Şehit yakınları ve gazilerin daha iyi şartlara ulaşabilmesi için yol haritası belirlendi.

“Üzerimize düşeni yapmakla gurur duyarız”

Kuruldukları 4 ay içerisinde şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar dahil toplamda 253 faaliyette bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, “Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmakla gurur duyarız. Hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz. Şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya; Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esin Ağırkaya, Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşe Çukurova, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Yusuf Kayışkan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı, Manisa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Karakaş, Şehit Gazi Ailelerini Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cennet Körük, Şehzadeler Belediyesi Kültür Müdürü Ramazan Şevik, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Nuray Çevirmeci, YİKOB Şehitlik Birimi Sorumlusu Mehmet Yıldız, YİKOB İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Ayşedudu Karatoprak, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Hasan Ulutürk, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Şube Müdür Yardımcısı Ali Daşdelen, İl Müftülüğü Şube Müdürü Emin Kıran, Şehzadeler Belediyesi Zabıta Amiri Niyazi Akoral, Manisa Emniyet Müdürlüğü personelleri Seda Akyürek ve Hasan Öncül katıldı.