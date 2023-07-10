Mersin’deki şehit aileleri ve gaziler, Akdeniz Belediyesinin hayata kattığı proje çerçevesinde Konya’nın tarihi, kültürel, turistik ve doğal güzelliklerini görme, kentin en çok ilgi gören müzelerini gezme fırsatı buldu.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, farklı kentlere düzenlediği tarih, kültür ve doğa gezileri devam ediyor. Bu kez ’gönüller şehri’ Konya’ya düzenlenen geziye, şehit anneleri, şehit babaları ile gazi polisler katıldı. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Mersin İl Başkanlığı yetkililerinin de katkısıyla düzenlenen Konya gezisinde, şehit aileleri ve gaziler, Panorama Konya Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Müzesi ve Türbesi, Şems-i Tebrizi Cami ve Türbesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şubesi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Metamorfoz Mağarası ve kentin daha birçok özel mekanını görme şansı elde etti.

Unutamayacakları Konya gezisinde bol bol hatıra fotoğrafı çeken şehit aileleri ve gaziler, sevdiklerine de çeşitli hediyeler aldı. Duygularını dile getiren şehit anneleri ve babaları ile gazi polisler, kendilerine bu imkanı sunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı yetkililerine teşekkür etti.