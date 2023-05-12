Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde 4 şahıs yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Antalya İl Başkanı ve Genel Merkez Yöneticisi olarak kendilerini tanıtan 4 şüphelinin, yetkili makamlarda tanıdıklarının olduğu vaadiyle Şehit Aileleri Vakfının adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şahıstan 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kendisini EMŞAV Antalya İl Başkanı olarak tanıtan C.B. ve EMŞAV Genel Merkez Yöneticisi olarak tanıtan H.Ç. isimli 2 şüpheli tutuklandı.