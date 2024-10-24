Kırşehir’de faaliyet gösteren şehit ve gazi dernekleri, teröre karşı ortak bildiri açıklaması yaptı.

Anadolu Şehit Aileleri Derneği bünyesinde bir araya gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindejs TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dernekler adına açıklama yapan Anadolu Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, terörün her türlüsünün karşısında olduklarını söyledi. Erdoğdu, "TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı meydana geldi. Rabbimden şehitlerimize rahmet dileriz. Ahlaksız ve insanlıktan nasibini almamış alçak haydutların yaptıkları saldırıyı nefretle kınıyoruz" dedi.

Yaşadığımız coğrafyanın terör saldırıları ve hain emellerin hedefinde olduğunu belirten Erdoğdu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Binlerce yıldır yaşadığımız coğrafyamız, dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçler ve hain emellerin hedefindedir. Yıllardır terör örgütünü maşa olarak kullanan emperyalistler ve destekçileri iyi bilsinler ki bu coğrafyada bu devlet dünya var oldukça var olacaktır. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yol şehitlik yoludur. Gözünü kırpmadan şehadete yürüyen herkesin hesabı sorulmalıdır ve sorulacağından da şüphemiz yoktur."