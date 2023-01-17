Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit ailelerinin olağan üstü seçim istemesi karşısında basın toplantısı düzenleyerek olağanüstü seçim kararı alınmayacağını açıkladı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit ailelerinin olağan üstü seçim istemesi karşısında basın toplantısı düzenleyerek olağanüstü seçim kararı alınmayacağını açıkladı.

Dernek Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurul toplantılarının dernek tüzüğü gereği 3 yılda bir Ekim ayında yapılır maddesi dayanak olarak gösterilerek, "En son Olağan Genel Kurulumuz 2020 yılının Ekim ayında yapılması gerekirken pandemi nedeniyle 25 Mart 2021 tarihinde yapılmıştı. Olağanüstü genel kurulların yapılması Türk Medeni Kanununun 75. Maddesinden anlaşılacağı üzere dernek Yönetim Kurulunca Gayrimenkul alıp satma, tüzükte tadilat yapma gibi çok önemli bir faaliyet gerçekleştirmek üzere yapılabilir. Aksi takdirde tüzük gereği kanunen Olağan genel kurulunda 3 yıllığına yönetme hakkı verilen yönetim kurulu üyelerinin görevden el çektirilmesi. gibi sebeplerle seçime gidilemez ve teklif konusu dahi edilemez" denildi.

Öte yandan, toplanan bazı şehit aileleri Kırşehir Adalet Sarayına giderek olağanüstü seçimlerin yapılması için 80 şehit ailesinin talebini Sulh Hakimliğine iletmişti.