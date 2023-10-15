Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Mutlu Kılıçaslan, yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek binasında yapılan genel kurulda 206 üyenin çoğunluğu oy kullandı. Tek liste ile girilen seçimlerde 206 üyenin 134’ünün oyunu alan Kılıçaslan yeniden Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı oldu. Olağan Genel Kurul sonrası yeni yönetim kurulunda; Mutlu Kılıçaslan, Engin Beşkardaş, Yunus Sevim, Feruz Yağız, Selçuk Örül yer aldı. Kılıçaslan yaptığı konuşmada; "Şehit aileleri için her zaman gerekli olan desteği sağlıyoruz. Amacımız Kirsehir’de yer alan şehit ailelerinin kamuda, sosyal alanda ve derneğimizde sosyal gelişimleri ve topluma entegrasyon sürecini tamamlamaları ve aziz hatıraları çocuklarının hatıralarını yaşatmaktır" dedi.

Şehit Ailelerinin bir bütün olduğunu aktaran Kılıçaslan açıklamasında; "Şehit Aileleri ayrılmaz bir bütünün parçasıdır. Biz daima birliktelik ruhuyla hareket ediyoruz. Yapılan genel kurul, şehit ailelerimize hayırlı olsun" diye konuştu.