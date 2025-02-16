Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Şehit Aileleri Buluşuyor Projesi’ kapsamındaki ziyaretler devam ediyor.

’Ailemiz Geleceğimiz’ temasıyla 2025 yılı aile yılı ilan edilmesi ile Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Şehit Aileleri Buluşuyor’ projesi ile şehit ailelerinin birbirlerini tanımaları, birbirleri ile kaynaşmaları, toplumda yalnız olmadıkları, devletin her daim yanlarında olduğu fikrinin pekiştirilmesi ve unutulmadıkları, unutulmayacakları duygusunun daha da geliştirilmesi amacıyla, İl Müdürü Aydın Polat, İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal ve Şube Müdürü Şehmus Sırlı eşliğinde aileler bir araya getiriliyor. Bu kapsamda, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda 2022 yılında teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş’ın annesi Ayşe babası İhsan ve kardeşi Veysi Serttaş ile birlikte 2017 yılında Diyarbakır’ın Kocakoy ilçesi Gözebaşı köyü girişinde icra edilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın annesi Kamile ve babası Mehmet Çağlar’ın evine misafir oldu.

Şehit ailelerinin kaynaşmak için bir araya gelmesi aile fertlerini duygulandırdı.