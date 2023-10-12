Giresun’un Alucra ilçesinde şehit ağabeyi Osman Doruk’un ihtiyaç sahibi engelliler için akülü tekerlekli sandalye almak için başlattığı mavi kapak kampanyası sürüyor.

Suriye’nin El-Bab şehrinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk’un ağabeyi Osman Doruk, ilçede yaşayan ve akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bir vatandaş için başlattığı mavi kapak kampanyasına destek büyüyor. İlçenin çeşitli yerlerindeki elektrik direklerine monte ettiği mavi kapak toplama noktalarıyla kapakları toplamaya çalışan Osman Doruk, 2 yıl önce başlattığı kapak toplama etkinliğinde ilçede yaşayanların yanı sıra ilçe dışından da destek gördüğünü ifade etti.

Osman Doruk, yaptığı açıklamada, “Başlatmış olduğum bu kampanyada ilçe halkımız bizi yalnız bırakmadı. Biz bir girişimde bulunduk ilçe halkımız duyarlılık gösterdi. Alucra’da çeşitli kamu kurumların yanı sıra vatandaşların da büyük destek verdi. Şuana kadar 80 bin adet kapat topladık. Kampanyanın kısa sürede sonuçlanabilmesi için 200 bin mavi kapak gerekiyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen mavi kapak toplama kampanyası kapsamında, toplanan kapaklar akülü tekerlekli sandalye ve diğer medikal malzemelerin alımı için kullanılacak” dedi.