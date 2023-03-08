Kahramanmaraş Havalimanı’nda helikopteri yönlendirirken kanadın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu’nun naaşı, düzenlenen askeri törenin ardından Ankara’ya uğurlandı.

Kahramanmaraş Havalimanı’nda helikopteri yönlendirirken kanadın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu’nun naaşı, düzenlenen askeri törenin ardından Ankara’ya uğurlandı.

Kahramanmaraş’ta şehit olan Albay Adalıoğlu’nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıp Fakültesi Morgu’na kaldırıldı. Albay Adalıoğlu’nun naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına alınarak Kahramanmaraş Havalimanı’na uğurlandı.

Burada Şehit Adalıoğlu’nun naaşı için askeri tören düzenlendi. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sakarya ve Kahramanmaraş valileri ile çok sayıda askeri ve sivil erkan katıldı.

Şehit Adalıoğlu’nun geçen ay emekli dilekçesini verdiği ancak deprem nedeniyle gönüllü olarak emekliliğini dondurduğu ve deprem bölgesinde görev aldığı öğrenildi.

Törenin ardından şehidin naaşı Ankara’ya uğurlandı.