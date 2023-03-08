Havayoluyla getirilen şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine; Vali Erol Ayyıldız, 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Doğan Eroğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, askeri erkân, kamu kurum müdürleri, şehit Adalıoğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Adalıoğlu’nun naaşı, bugün Reşadiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek.

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Deprem nedeniyle görevlendirildiği Kahramanmaraş’ta yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu’nun naaşı Eskişehir’e ulaştı.

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