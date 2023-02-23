Pençe-Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın 7 yaşındaki kardeşi Melike Ela, abisinin ona aldığı boyama takımı ve oyuncakları bir mektupla depremzede çocuklara gönderdi.

Pençe-Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın 7 yaşındaki kardeşi Melike Ela, abisinin ona aldığı boyama takımı ve oyuncakları bir mektupla depremzede çocuklara gönderdi.

Asrın felaketi olan nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralı sarılmaya devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’den de deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncaklar gönderiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce başlatılan “Bir Oyuncak ta Sen Al” kampanyası gelen bir paket ve içindeki mektup herkesi duygulandırdı.

Yaklaşık 4 ay önce Pençe-Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın 7 yaşındaki kardeşi Melike Ela, şehit abisinin ona aldığı boyama takımı ve oyuncakları bir mektupla deprem bölgesindeki çocuklara göndermek istedi. İlgili personeller, hediye paketinin içini açınca duygulandıran mektup ile karşılaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü’ne mektup ile bilgi verilmesinin ardından, müdür Halil Yücel hazırladığı bir okul çantası, boyama takımı ve oyuncakları 7 yaşındaki şehit kardeşi Melike Ela’ya götürdü.

“Abimin bana almış olduğu oyuncakları gönderebilir miyim dedi, biz duygulandık hatta oturup ağladık”

Deprem bölgesindeki çocuklar için kızının çok üzüldüğünü söyleyen baba Necat Ataş, “Abisinin bir özlemi vardı içerisinde. Oradaki çocukların üzüntülü hallerini gördü, aileleri görünce çok üzüldü, gerçekten çok üzülmüştü. Baba, ‘Abimin bana almış olduğu oyuncakları gönderebilir miyim’ dedi, biz duygulandık hatta oturup ağladık. Tamam dedik. Önce abisinin almış olduğu bir boya takımı vardı onu getirdi, sonra bir oyuncağı vardı onu getirdi, değişik oyuncaklarını da getirdi. Baba dedi, ‘onlar da şimdi benim gibi üzülmüşler’ dedi, ‘onlar da ailesini kaybetmişler’ dedi, ‘bende bunları göndereyim, acıları biraz hafiflesin, benim oyuncaklarımla oynasınlar’ dedi. Amacı bu acıyı biraz daha hafifletmekti, kendince derdini anlatmaya çalıştı” dedi.

“Bizleri duygulandırdı, adeta bize yeniden bir güç verdi”

Melike Ela’nın mektubunda şehit abisini çok özlediğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Ülkece başımız sağ olsun. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bingöl’de Bir Oyuncak ta sen al kampanyası başlatmıştık. Tabi kampanyamıza çok yoğun bir ilgi oldu. Bingöl’de vatandaşlarımız daha önceki yardımlarda da ilgisini göstermişti. Ama içinde bizim dikkatimizi çeken, çok hoşumuza giden bir hediye geldi. Birinci sınıf öğrencimiz Melike Ela tarafından. Mektupta öncelikle geçmiş olsun dileklerini iletiyor, birinci sınıf öğrencisi olduğunu ve 4 ay önce şehit olan abisini özlediğini söylüyor. Bu da bizim dikkatimizi çekti, bizleri duygulandırdı, adeta bize yeniden bir güç verdi. Bu süreçte çok yoğun çalışmalar yaptık geceli gündüzlü ama bu mektubun gelmesi bizleri adete tekrardan rahatlattı, doğru bir iş yaptığımızı gösterdi ve geleceğe dair ümitlerimize de arttırdı” şeklinde konuştu.

“Onlara dua ediyorum, çok ağlıyorum”

Şehit abisi Yusuf Ataş’ın kendisine aldığı oyuncakları deprem bölgesine gönderen Melike Ela ise, “Annemle birlikte televizyonu izliyorduk haberleri çocukları gördük. Onlar depremde dışarda kaldıkları için ben onlara hediye göndermek istedim. Şehit Yusuf abimin hediyelerini göndermek istedim ve gönderdim. Onlara dua ediyorum, çok ağlıyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.