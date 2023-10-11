4 yıl önce Suriye’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in şehadetinin yıl dönümünde mevlid-i şerif okundu.

Bozüyük Belediyesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde gerçekleştirilen mevlit programına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve Mehmet Ali Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Şehit aileleri, Gaziler, Şehit Bilgen’in ailesi ve yakınları katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından başta şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edildi.