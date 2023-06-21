Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı ve Kültür Gezisi” ülke genelinde sektör temsilcilerinin katılımıyla Aksaray ilinde gerçekleşti.

İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), Aksaray’da internet gazetecilerine yönelik bir programa imza attı. Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı ve kültür gezisi için Aksaray’da buluşan internet gazetecileri, dijital medyadaki sorunları enine boyuna değerlendirme ve tartışma fırsatı buldu. Alanında uzman gazetecilerin katıldığı “yeni nesil gazetecilik” konferansında, gazeteciliğin geleceği, sosyal medya gazeteciliği ve geleneksel gazeteciliğin durumu gibi konular ele alındı. Programa katılan gazeteciler, ayrıca, Aksaray’ın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdi.

Yeni nesil gazetecilik masaya yatırıldı

TİGAD, 16-19 Haziran 2023 tarihleri arasında Aksaray’da geniş bir programa imza attı. Aksaray İl Temsilcisi Ali Genç’in organize ettiği programda ilk olarak “Yeni Nesil Gazetecilik” konferansı düzenledi. Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TİGAD iş birliği ile düzenlenen konferansa; il protokolü, TİGAD il temsilcileri, siyasi ve STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta; Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Gazeteci-Yazar Latif Şimşek, Kanal 7 Haber Spikeri Meryem Nas, İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Gazeteci-Yazar Üstün Tuncer, TİGAD Genel Sekreteri ve İçerik Editörü Uğur Eskier konuşmacı olarak yer aldı.

"Sektörün sorunları için farkındalık oluşturuyoruz"

ASÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selahattin Çavuş’un moderatörlüğünde düzenlenen konferansın açılışında konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, TİGAD olarak internet gazeteciliği yasasının çıkması için verdikleri mücadeleyi anlattı. Bu tür konferanslarla sektörün sorunları için farkındalık oluşturduklarını belirten Geçgel, gazetecilerin sektördeki dijital dönüşüme ayak uydurmasının önemini anlattı.

TİGAD Genel Sekreteri ve İçerik Editörü Uğur Eskier ise sosyal medya gazeteciliği ve içerik üretimi konusunda değerlendirmeler yaptı. Eskier, internet gazeteciliği yasasının çıkması için verilen mücadelenin, sosyal medya gazeteciliği ve yapay zeka gazeteciliği gibi yeni nesil gazetecilik alanlarında da gerekebileceğine dikkat çekti. Uğur Eskier, yeni nesil gazeteciliğin etkilerini bazı istatistiklerle anlatarak, sosyal medyanın vatandaş gazeteciliğini teşvik ettiğini vurguladı.

TİGAD Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Aksaray programında TİGAD Genel Kurul Toplantısı da yapıldı. Toplantıda mevcut başkan Okan Geçgel, tekrar seçilerek güven tazeledi. Genel Kurulda, Okan Geçgel’in listesi oybirliği ile kabul edildi. Geçgel ve TİGAD yönetimi, böylece güven tazeledi. İkinci kez TİGAD Genel Başkanı seçilen Okan Geçgel, TİGAD üyelerinin teveccühüne teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“TİGAD olarak geçtiğimiz dönemde en büyük faaliyetimiz, internet gazeteciliği yasasının çıkması için verdiğimiz mücadeleydi. Bununla birlikte birçok ilde paneller, konferanslar, çalıştaylar ve geziler düzenledik. Yeni yönetimimiz ile daha büyük projeleri hayata geçirmek için çalışacağız. Bana ve yönetimine duyulan güven guru verici. Tüm TİGAD üyelerine şükranlarımı sunuyorum.”

İnternet gazetecileri Aksaray’ın tarihi ve kültürel değerlerine hayran kaldı

TİGAD’ın Aksaray programına katılan TİGAD İl Temsilcileri ve internet gazetecileri, iki gün boyunca Aksaray’ın tarihi, turistik ve kültürel mekanlarını ve doğal güzelliklerini gezdi. İlk olarak Ihlara Vadisi’ne giden TİGAD heyeti, Ihlara’nın yaklaşık 4 kilometrelik bölümünde doğa gezisi yaptı. Ardından Belisırma’da kahvaltı yapan heyet; Güzelyurt’ta Yüksek Kilise ve manastır, krater gölü Narlıgöl, Selime peribacaları ve Saratlı yer altı şehrini gezdi. Heyet, programında son gününde Taptuk Emre ve Yunus Emre türbelerini ziyaret etti. Ardından Ortaköy Millet Bahçesi’nde öğle yemeğinde bir araya gelen TİGAD heyeti, son olarak dünyanın en büyük hanı Sultanhanı’nı ziyaret etti.

"İnternette doğru ve faydalı bilgiler yer almalı"

Ziyarete katılan temsilcilerden olan TİGAD Denizli Temsilcisi Bayram Coşkun, bu gezilerin değerli ve çok önemli olduğuna dikkat çekerek " Bizler artık geleneksel habercilikten internet haberciliğine geçen bir nesiliz. Bu dönemde TİGAD çatısı altında, Okan Geçgel başkanlığında internet yasası ile tarihe iz bırakmış bir başarı elde ettik. Artık internet medyasına doğru, güvenilir vatandaşlarımıza faydalı bilgiler bırakma zamanı. Bu anlamda illerimize yaptığımız ziyaretler aldığımız bilgiler ve bunların haber sitelerimize, sosyal medyalarımızdan okuyucularımıza ulaştırılması önemli. Bu bilgiler, artık gelişen teknoloji ile elimizin altında. Üniversite seçmek için şehir hakkında bilgi alan öğrencimizden, o ile tayin isteyen memurumuza, yada o ilde ticaret yapmak isteyen girişimciye doğru bilgiyi verebilmek için çalışıyoruz. Bu organizasyonları yapan Başta Genel Başkanımız Okan Geçgel ve yönetimine, il temsilcilerimize, bizleri en iyi şekilde ağırlayan il protokolüne teşekkür ederim. Tarihin, kültürün ve doğal güzelliklerin bol olduğu Kadim Şehir Aksaray, gezginlerimizin, tatilcilerimiz listesinde mutlaka olması gereken bir olduğunu belirtmek isterim" dedi.