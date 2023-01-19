Şehrin çöpünü elektrik enerjisine dönüştürmeyi başaran Sivas Belediyesi bu kez çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle-20 derecede bile domates üretmeyi planlıyor.

Şehrin çöpünü elektrik enerjisine dönüştürmeyi başaran Sivas Belediyesi bu kez çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle-20 derecede bile domates üretmeyi planlıyor.

Bir çok belediyenin başına bela olan şehirlerin çöpleri Sivas’ta belediyenin çevreci bakışıyla önce elektrik enerjisine dönüştürüldü şimdide çöpten elde edilen enerjiyle, Sivas’ta sert geçen kış aylarında bile domates yetiştirilmesi planlanıyor.

Sivas Belediyesi çevre dostu projeleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz dönem Katı Atık Depolama Sahasında ‘Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi’ kuran Sivas Belediyesi yaklaşık 30 nüfuslu bir ilçenin tüketimini karşılayacak kadar elektrik enerjisi üretmeyi başarmıştı. Kurulan tesiste evsel atıklar düzenli olarak depolanarak ortaya çıkan metan gazından elektrik üretiliyor.

Sivas belediyesi şimdi de mevcut projeye ilave olarak 55 dönüm arazi üzerinde cam sera kurmaya hazırlanıyor. Çöpten elde edilen elektrikle ısıtılması planlanan serada, - 20 derecede dahi topraksız üretim yapılması hedefleniyor.

Sivas’ta dört mevsim tarımın önünü açacak proje ile ilk etapta 100 kişilik istihdam hedefleniyor. 100 milyon liraya mal olacak proje ile toprak ve ilaç kullanılmadan yılda 2 bin 500 ton salkım domates yetiştirilebilecek.

“2023 yılı içerisinde tamamlanacak”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını söyleyerek, “Çevreye saygılı ve sürdürülebilir çevre politikaları olan bir belediye olarak şehrimizde çöpler vahşi depolama yerine düzenli depolama sahasında toplanıyor. Bu konuda katı atık birliğimiz mevcut ve çevre belediyelerimizi de bu birliğimize dahil ettik. İlerleyen süreçlerde 16 ilçe belediyemizi de katı atık birliğimize dahil ederek tüm ilçelerimizin çevresinin temiz kalması noktasında bir çalışma yapıyoruz. 2023 yılı içerisinde bu çalışmayı tamamlamayı düşünüyoruz. Öncelikle ekonomiye katkı sağlayacak ve geri dönüşümü sağlanabilecek bütün çöpler sıfır atığa uygun olarak ayrıştırılıyor. Daha sonra işlenerek ortaya çıkan gaz ile birlikte 30 bin kişinin elektrik ihtiyacını karışlayabilecek bir elektrik üretimi ortaya çıkıyor. Bu proje özel ortaklık ve gelir paylaşımı modeliyle yapılıyor. Yatırımı özel sektör ait fakat belediyemiz buradan ekstra bir gelir elde ediyor” şeklinde konuştu.

“Çöplerden elde edilen elektrikten faydalanacak”

Başkan Bilgin, geri dönüşümü sağlanan çöplerden elektrik üretiminin ortaya çıkardığı ısıdan faydalanacağını belirterek, “Yeniliklere açık ve çevreci belediyecilik anlayışıyla birlikte çöpten ortaya çıkan enerji boşa gitmesin diye bir proje daha geliştirdik. Özel sektör ortaklığıyla birlikte inşası Mayıs ayında bitmesi planlanan cam sera projemiz var. Yaklaşık 100 milyon lira yatırımla birlikte yapılacak ve içerisinde 100 hemşerimiz istihdam edilecek. Yapılan serada domates üretilecek. Böylelikle çevreden toplanan çöpler ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlanıyor ve elektrik üretiliyor. Biz bununla yetinmeyerek elektrik üretiminin ortaya çıkarttığı ısıdan da faydalanabilmek adına 100 milyonluk bir yatırım yaptık. Sıfır atık modeline uygun olarak bölgeye modern bir serada kazandırmış olacağız. İlçeleri ve köyleri de dahil ettikten sonra üretilen elektrik ve üretimden çıkan ısıdan yapılacak serada büyütülerek ekonomiye ilave bir katkı sağlanacak” ifadelerini kullandı.