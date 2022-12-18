Sivas’ta kent merkezine inen bir tilki, sahiplendiği bölgede yem arayan bir kediyi kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Kedinin ağaca tırmanarak kurtulma çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta kent merkezine inen bir tilki, sahiplendiği bölgede yem arayan bir kediyi kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Kedinin ağaca tırmanarak kurtulma çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir zamanlar doğada bile nadir gözlenen vahşi hayvanlar son yıllarda şehir merkezlerinde sık sık kendini göstermeye başladı. Özellikle doğada ve köylerde boş kalan kümeslerde besin bulmakta güçlük çeken tilkiler şehirlere dadandı. Bazı tilkiler evcil hayvanlar gibi insan eliyle beslenmeye başlarken, kimileri de şehirlerde kendilerine yaşam bölgeleri oluşturmaya başladı.

Sivas’ta bir tilkinin kendisi için belirlediği yaşam alanına giren kediyi uzaklaştırma çabaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Gülyurt Mahallesi’nde akşam işten eve dönen Hüseyin Can Karaçalı, Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu bahçesindeki tilkinin kediyi kovaladığını görünce o anları kayıt altına aldı. Tilkiden kaçan kedi bir ağaca çıkarak kurtulmayı başardı. Kedi ağaçtan inmeyince beklemekten vazgeçen tilki uzaklaşmayı tercih etti.

“Bu durumlarla sık sık karşılaşıyoruz”

Hüseyin Can Karaçalı, mahallelerinde süreli yabani hayvanlar görmeye başladıklarını belirterek, “Eve giderken okulun bahçesindeki tilkiyi fark ettim. Yaban hayvanı olduğu için dikkatimi çekti. Tilki bayağı hızlandı ve kediyi kovalamaya başladı. Tilki kediyi kovaladıkça bana da ilginç geldiği için telefonumu çıkarıp kayıt almaya başladım. Sonrasında kedi korkudan ağaca tırmandı. Ben de tilkiyi takip ettim tilki daha sonra mahalle arasında dolanmaya başladı. Mahallede ilk defa tilki görmüşlüğümüz değil geçen senelerde de görüyorduk. Havalar soğuduğu için ve yemek aramak için vahşi hayvanlar kent merkezine iniyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Bu durumlarla sık sık karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.