Bilecik’te şehirlerarası arası yolculuk yapan bir kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarını alan ekipler, şahsı kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul’dan Antalya’nın Alanya ilçesine seyir halindeki bir otobüste bir şahsın uyuşturucu taşıdığı ihbarını almalarının ardından hemen harekete geçtiler. Otobüs Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminalinde mola verdiği esnada şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 10,91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çok sayıda değişik suçlardan suç kayıtları bulunan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.