Adıyaman’da şehirlerarası yolcu otobüs şoförlüğü yapan Hasan Kalkan, otobüste yoğurduğu çiğköfteyi yolcularına tek tek ikram ediyor. Şehirlerarası yolcu otobüsündeki çiğköfte ikramı ’kek ve çayın yerini çiğköfte aldı’ dedirtti.

Adıyaman’da, faaliyet gösteren şehirlerarası yolcu taşımacılığı firmasında otobüs şoförü olarak çalışan Hasan Kalkan, otobüs içerisinde yolcular arasında yoğurduğu çiğköfte ile büyük beğeni kazanıyor. Antalya-Adıyaman seferini yaptığı esnada yolcular arasında çiğköfte yoğuran Hasan Kalkan, yoğurduğu çiğköfteyi de yolculara tek tek ikram etti. Otobüslerde genellikle kek, kurabiye, çay ve kahve ikramları yapılırken Hasan Kalkan’ın şoförlüğünü yaptığı bu otobüste çiğköfte de ikram ediliyor.

Şehirlerarası otobüs yolcularına çiğköfte ikramı

Yolcuları mutlu etmenin sevincini yaşadığını dile getiren Hasan Kalkan, “Adıyaman’a has olan çiğköfteyi otobüs içerisinde yolcularımızın gözü önünde yoğuruyorum. Amacım yolcuların seyahat ettikleri esnada keyif almalarıdır. Ve aynı zamanda Adıyaman’ın eşsiz lezzetlerinden olan çiğköftenin de tanıtımını yapmış oluyorum. Bu durumdan ben de çok memnunum yolcular da çok memnun. Bu durum firmamızın da oldukça hoşuna gitti. Bu çiğköfteden sonra yolcular bizimle seyahat etmek için bizleri baya tercih ediyor. Bu durumdan dolayı birçok güzel mesajlar da aldım. Bu çok güzel bir duygu” dedi.

Firmanın Genel Müdürü Emrah Tamer ise “Şoförümüzün başlatmış olduğu bu uygulama hem bizlerin hem de yolcularımızın oldukça hoşuna gitti. Bu durumdan dolayı yolcu sayımızda da bir artış oldu. Şimdi sırf bu çiğköfte için yolculuk yapmak isteyen müşterilerimiz oluyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.