Afyonkarahisar’da polis şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan bir şahsın bavulunda bin 398 adet uyuşturucu hap ve kokain ele geçirdi.

Afyonkarahisar’da polis şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan bir şahsın bavulunda bin 398 adet uyuşturucu hap ve kokain ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası çalışan bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada İ.A., isimli bir yolcunun bin 398 adet uyuşturucu hap ve 0.27 gram kokain ele geçirildi. Olayın ardından şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.