Eskişehir ve Sakarya başta olmak üzere Bursa’da da hırsızlık olaylarına karışan 3 kadın şüpheli, İnegöl polisi tarafından yakalandı.

Eskişehir ve Sakarya başta olmak üzere Bursa’da da hırsızlık olaylarına karışan 3 kadın şüpheli, İnegöl polisi tarafından yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 evdeki ziynet ve para olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira çalan şüpheliler 110 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. İlçe genelinde araştırma yapan ekipler, şüphelileri Mahmudiye Mahallesinde yaya olarak gördü. Polisi gören 3 şüpheli kadın kaçmaya başladı. Şahıslar, kovalamaca sonucu İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheliler Zekiye C.(26), G.K.(17) ve Ç.B.(17) gözaltına alındı. Yakalanan şahısların İnegöl’ün yansıra Eskişehir ve Sakarya illerinden olmak üzere 15 ayrı hırsızlık suçundan arandıkları tespit edildi.