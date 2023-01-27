Eskişehir ve Sakarya başta olmak üzere Bursa’da da hırsızlık olaylarına karışan 3 kadın şüpheli, İnegöl polisi tarafından yakalandı.

Eskişehir ve Sakarya başta olmak üzere Bursa’da da hırsızlık olaylarına karışan 3 kadın şüpheli, İnegöl polisi tarafından yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 evdeki ziynet ve para olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira çalan şüpheliler 110 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. İlçe genelinde araştırma yapan ekipler, şüphelileri Mahmudiye Mahallesinde yaya olarak gördü. Polisi gören 3 şüpheli kadın kaçmaya başladı. Şahıslar, kovalamaca sonucu İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Yakalanan şüpheliler Zekiye C.(26), G.K.(17) ve Ç.B.(17) gözaltına alındı. Yakalanan şahısların İnegöl’ün yansıra Eskişehir ve Sakarya illerinden olmak üzere 15 ayrı hırsızlık suçundan arandıkları tespit edildi.