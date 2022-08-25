İzmit otogarında, Konya-İstanbul seferi yapan otobüsün motor kısmından dumanlar çıktığı fark edilince, yolcular tahliye edildi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının önüne geçilirken, yaşanan durum paniğe sebep oldu.

İzmit otogarında, Konya-İstanbul seferi yapan otobüsün motor kısmından dumanlar çıktığı fark edilince, yolcular tahliye edildi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının önüne geçilirken, yaşanan durum paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli İzmit Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya- İstanbul seferini gerçekleştiren 42 DOD 51 plakalı, Mercedes marka otobüs, yolcu almak için İzmit Terminaline geldi. Vatandaşlar şehirler arası otobüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Ardından otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Otobüsün motor kısmından çıkan dumanlara otogardaki güvenlik görevlileri ve vatandaşlar müdahale ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse müdahale ederek yangın çıkmasının önüne geçti. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, dumanlara ilk müdahale anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“İlk müdahaleyi biz yaptık”

Dumanları ilk kendisinin gördüğünü ve müdahalede bulunduğunu anlatan Mustafa Kayabaş, “Arabanın geri dönüşüm borusu patlamış. Mazotu manifolt borusunun üzerine dökülünce araba tutuştu. İlk müdahaleyi biz yaptık. Belediyeye bağlı arkadaşlarımız yangın söndürücü getirdi. Hemen peşimizden de itfaiye geldi çok hızlı bir şekilde. Otobüste yolcular da vardı. İlk ben gördüm dumanı. Sonra otobüsü tahliye ettirdik” diye konuştu.