Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Olağanüstü kurulda ŞEHİRDER başkanlığına seçilen Uğur Aksu, yeni yönetimin ilk amacının şehirde Ermeni mezalimini anlatan bir müze oluşturarak gelecek nesillere geçmişi unutturmamak olduğunu ifade etti.

ŞEHİRDER olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi. Erzurum’da tarihi Yakutiye medresesinde gerçekleştirilen genel kurula gelen davetliler mehter takımı ezgileri ile toplantının gerçekleştiği alana giriş yaptı. Genel kurulda divan üyelerinin belirlenmesinin ardından eski yönetim adına Murat Ertaş bir konuşma yaparak yapmış oldukları çalışmaları anlattı. Yapmış oldukları çalışmalarda kendilerine destek olanlara teşekkür eden Ertaş yeni yönetime başarılar diledi. Geçmiş dönemlerde görev aldığı sivil toplum faaliyetleri ile adından sıkça söz ettiren Uğur Aksu yapılan genel kurulda ŞEHİRDER’in yeni başkanı olarak seçildi. Kürsüde konuşma yapan ŞEHİRDER başkanı Uğur Aksu yeni yönetimin ilk hedefinin şehrin tarihe mal olmuş iyi ve kötü hatıralarını bilimsel çalışmalarla destekleyerek Erzurumlulara aktarmak olduğunu ifade etti.

‘Erzurum’da ermeni mezalimi müzesi kuracağız’

Tarihi Yakutiye medresesinde yaptığı konuşmada sık sık Erzurum’un tarihi geçmişine vurgu yapan ŞEHİRDER Başkanı Uğur Aksu ‘Bunca acıyı çekmiş ve Ermeni mezalimini en koyu hali ile görmüş bir şehirde hala bir mezalim anıtı ortaya çıkarılamamıştır. Ermenilerin Erzurumluları diri diri yaktıkları , ehramlarını yerlere çaldığı Ermeni mezaliminin şehir merkezindeki üstleri olan Ezirmikli Konağı, İstasyon Barakaları, Hacı Ahmet Ağa hanı ve Hasır hanı gibi şehir merkezinde bulunan meskenler ne yazık ki korunarak bir utanç müzesine çevrilememiştir. Bu durumu bir görev addeden ŞEHİRDER’in yeni yönetimi, bu konunun çalışmasını yapıp, bilimsel bir jüri oluşturdu. müze yerlerini belirleyerek yine devlet arşiv belgeleriyle desteklenecek olan Ermeni Mezalim Müzesi ve Kütüphanesini inşallah olayların vuku bulduğu tarihi döngüye yetiştirecektir.’ Dedi.

Konuşmasında Sivil toplum örgütlerinin bu güne kadar şehirde beklentileri karşılayamadığına yönelik verileri sunan ŞEHİRDER Başkanı Uğur Aksu ‘Erzurumluların eleştirilerini üzerimize alıp konunun uzmanlarından yararlanarak yeni bir yol haritası belirleme kararı aldık. Öyle ki meydana getirdiğimiz yeni sivil toplum modelinde toplumun her alanına değebilecek avukatlar, iş adamları, mali müşavirler, mühendisler ve gazeteci kadromuzun yanında şehirle ilgilenen herkesin tanıdığı çok değerli istişare kurulu organımızla asla doğrudan taviz vermeyen, Erzurum’da ki Ahilik kültürünün bir kavramı olan yiğitbaşılık kurumuna vurguda bulunduk. böylece siyasetten rol çalmaya çalışmayan, siyasi ajandası asla olmayan, burayı bir basamak olarak görmeyen ama şehrin tarihsel dokusunu önceleyen, ekonomik sorunlarına bilimsel yaklaşan, kültürel faaliyetleriyle sosyal yaşamı şekillendirmeye çalışan bir dernek hüviyetine dönüşerek muhataplarına sadece bilimsel raporlar sunan bir örgütlenme modelini ele almaktayız.’ dedi.

‘Dezavantajlı çocuklara yapay zeka dersleri verilecek’

Önümüzdeki 1 yıl içerisinde yapacakları faaliyetlerden de bahseden ŞEHİRDER Başkanı Uğur Aksu dezavantajlı vatandaşların çocuklarına yönelik eğitim programları düzenleyeceklerini belirterek ‘yapay zeka ve matematik alanında uzman isimlerle tamamen ücretsiz programlarla geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza daha iyi bir eğitim alabilmeleri için yardımcı olacağız’ ifadelerini kullandı.

ŞEHİRDER Başkanı Uğur Aksu konuşmasının sonunda şehrin yönecilerine de teşekkür etti Aksu ‘Tabyaların gün yüzene çıkarılması ve Dumlu Baba Suyu konusuna göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü Sayın Valimiz Mustafa Çiftçiye teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Yine yerel yönetimlerdeki görevlerinin dışında hemen her alana olumlu manada dokunan, Erzurumlu en az 5000 kişiyi doğrudan istihdam ederek gençlerin bu şehirden göçünü önleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve de Hakimevi ve Personel Eğitim Merkezinin yanında Erzurum Adalet Sarayını yapılması gibi konuları çözerek şehrimize katkı sunan sayın avukat İbrahim küçükoğuna teşekkürlerimizi arz ediyoruz.’ Dedi.

Konuşmaların ardından ŞEHİRDER’in düzenlediği ‘yazarlık mehtebi’ programını başarıyla tamamlayan isimlere plaketleri takdim edildi.