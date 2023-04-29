Kûtu’l-Amâre Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Başkanı Mustafa Uğurlu bir kutlama mesajı yayımladı.

Bağdat’ı işgal etmek için 1915 yılı Eylül sonlarına doğru General Townshend komutasında harekete geçen İngiliz ordusunun, 26 Eylül 1915 tarihinde yol üzerindeki Kûtu’l-Amâre’yi işgal ettiğini hatırlatan ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu, “Meydana gelen çarpışmalar, Bağdat’ı ele geçirmeye çalışan İngilizlerle onları durdurmaya çalışan Türkler arasında büyük bir mücadeleye dönüşmüştür. Çok sayıda kayıp veren İngilizler Kûtu’l-Amâre’ye çekilirken Osmanlı kuvvetleri 5 Aralık 1915 tarihinde kaleyi kuşatma altına almışlardır. Halil Paşa kumandasındaki bu kuşatma ve İngilizler’in verdikleri karşı mücadele I. Dünya Savaşı’nın en önemli çarpışmaları arasında yer almıştır. Yaklaşık beş ay süren kuşatma 29 Nisan 1916 günü imzalanan protokolün ardından, halkın coşkulu gösterileri arasında, Türk kuvvetlerinin Kûtu’l-Amâre’ye girerek 13.309 kişilik İngiliz ordusunu silahlarıyla birlikte teslim almasıyla sona ermiştir.” dedi.

ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu, I. Dünya Savaşı’nda birçok cepheden olumsuz haberler gelirken Kûtu’l-Amâre’den gelen bu zaferin ordumuza ve milletimize moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti; “Tüm bu özellikleriyle Kutu’l-Amâre Zaferi, Osmanlı Devleti’nin Çanakkale’den sonra belki en önemli zaferidir. Ne hazindir ki İngilizlerin büyük bir hezimet yaşadığı bu zafer unutulmuş, unutturulmaya çalışılmıştır. Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği olarak bundan 7 yıl önce yani Kûtu’l-Amâre Zaferi’nin 100. yılında bu zaferi gündeme getirmek ve hatırlatmak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa Kûtu’l-Amâre Paneli gerçekleştirdik. Hazırladığımız Kutu’l-Amâre kitapçığını davetlilere dağıttık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’in destekleriyle yapılan programa gerek protokol ve gerekse halkımız tarafından çok büyük ilgi gösterilmiştir. Panelde sunulan bildiriler Prof. Dr. M. Yaşar Ertaş tarafından bir araya getirilerek hazırlanan “Kutü’l Amare 1916 Olaylar Hatıralar Raporlar” isimli kitap 2017 yılında Kronik Yayınları’ndan çıkmıştır. Kûtu’l-Amâre Zaferi’ni gündeme getirdiğimiz o tarihten sonra kitap, dergi, tv dizisi gibi birçok yayın yapılmıştır. O günden bugüne gelindiğinde yaşanan gelişmeler ve bu zafere karşı artan ilgi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu duygularla başta bu zaferin büyük kahramanı Halil Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, Kûtu’l-Amâre Zaferi’nin 107. yıl dönümünü kutluyorum.”