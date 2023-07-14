Kütahya Belediyesinin organizasyonuyla şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri kadın vatandaşlar, kentin güzelliklerini gezdi.

"Benim Güzel Kütahyam” sloganıyla geziye katılan vatandaşlar unutulmayacak bir gün yaşadı. Kütahya Belediyesi Hizmet Binamız önünden hareket eden vatandaşların ilk durağı Ağaçköy Regülatör Restoran oldu. Burada doğayla iç içe vakit geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan ve şehrimizin geleceğine olumlu yönde büyük katkı sağlayacak olan Yedigöller Alanı’nı ziyaret etti. Projeye hayran kalan vatandaşlarımızın Hisar’daki gezilerine eşlik eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gelen talep ve ihtiyaçları dinleyerek hemşehrileriyle sohbet etti. Başkanı Işık ve eşi Fatma Işık’ın hediyelerini kabul eden misafirler, gezi için özel hazırlanan fotoğraf standında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hisar’ın ardından Kütahya Belediyemizin restorasyonunu yaparak şehrimize kazandırdığı ecdat yadigârı Cafer Paşa Dârülkurrâsı’na uğrayan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuma yeri olarak bilinen dârülkurrâda dualarını etti. Misafirlerin son durağı ise Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın çok kısa bir sürede yapımını tamamlayarak şehrin imajını değiştirdiği Zafer Meydanı oldu.