Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, takım elbise ve kravatını takarak merkezde çalışmalarını sürdürürken, köyde ise tarlada çalışıp koyunların bakımını yapıyor.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, takım elbise ve kravatını takarak merkezde çalışmalarını sürdürürken, köyde ise tarlada çalışıp koyunların bakımını yapıyor.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova merkezde bulunan ofisinde çalışma arkadaşları ile günlük çalışmalarını sürdürürken, köyde sürdürdüğü çiftçilik mesleğini de ihmal etmiyor. Çalışma arkadaşlarıyla esnafın sorun ve sıkıntılarıyla birebir ilgilenen Başkan Geçirgen, burada işlerini bitirdikten sonra ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyüne giderek köy işlerine devam ediyor.

Başkan Geçirgen, köyde ise bir çiftçi olarak bahçe sulama, ahır temizleme, hayvanlara ot taşıma, buğday hasadı gibi çalışmalar yaparak gününü geçiriyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, sabah namazıyla güne başladığını belirterek, “Sabahın ilk ışıklarıyla koyunların bakımlarını yapıyorum ve ardında tekrar eve gelip kahvaltımı yaptıktan sonra köyden çıkarak Yüksekova merkezde bulunan ofisime geçiyorum. Burada Yüksekova’nın kalkınması ve esnafın sıkıntılarını gidermek için çalışmalar yaparak günlük raporlar tutuyoruz. Farklı alanlardaki uzman mesleklere sahip çalışma arkadaşlarımızla beraber tarımdan hayvancılığa ve esnafı ilgilendiren tüm sorunların çözümü noktasında çalışmalar yapıyoruz. Burada sadece bir başkan yok aslında tam anlamıyla bir çiftçi profili de duruyor. Köye gidip koyunların gerekli bakımlarını yaptıktan sonra sebze ve meyvelerin bakımını ve sulamasını yapıyorum. Daha sonra ahır temizleme işini, hayvanlara ot taşıma ve en son olarak köyün 1 kilometre uzağında bulunan buğday hasadını yaparak günü tamamlıyorum. Aslında bunları hemen hemen her gün rutin bir şekilde yapıyorum. Yüksekova’nın geleceği için bizde her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Perviz Geçirgen tam olarak ofiste başkan, çarşıda esnaf, köyde çiftçi, bahçede bahçıvan, dağda çoban bir profile sahip” dedi.