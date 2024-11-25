- Şehir Tiyatrosu, 'Yenişehir Festivali'ni coşkuyla kapattı



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 4.’sü düzenlenen 'Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’nin kapanışında, 'Gökkuşağının Altında' adlı çocuk oyunuyla sahne aldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, minik tiyatro severlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’nin kapanış gününde 'Gökkuşağının Altında' oyunu ile sahne aldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen, Nilbanu Engindeniz’in kaleme aldığı, Ozan Erdönmez’in yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik çocuk oyunu, tiyatro severlerden tam not aldı. Oyun süresince oyuncuların başına gelen aksilikler, seyircileri kahkahaya boğdu. Performansları ile kendine hayran bırakan oyuncular, salonu dolduran kalabalık tarafından gösteri bitiminde alkış yağmuruna tutuldu.



“Bir sonraki festivali sabırsızlıkla bekliyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’nin kapanışında, 'Gökkuşağının Altında' adlı oyun ile yer aldıklarını kaydederek, “Oyunumuz çok güzel geçti. Küçük hanımlar ve küçük beyler ile birlikteydik. Bir sonraki festivalde de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak yerimizi almak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Oyun hakkında da kısaca bilgi veren Erdönmez, “Oyunumuz bir tiyatroda geçiyor. Ekip olmayı, dostluk kavramını, barış, sevgi ve birlikte bütün güçlüklerin üstesinden gelmeyi öğreten müzikli ve şarkılı bir oyun. Bu oyunumuzu 2021 yılından beri repertuarımızda tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



Çocuklar aileleri ile birlikte oyunu keyifle izledi

Oyunu çocuğu ile birlikte izleyen velilerden Meryem Kutlay, çocukların tiyatro oyununu büyük bir ilgi ile takip ettiğinden bahsederek, “Oyun çok güzel ve heyecanlıydı. Çocukların ilgi ile izlediğini gördüm. Ben de çok keyif aldım” derken, kızı Arya Kutlay oyunu çok sevdiğini söyleyerek, “Balerin ve palyaço vardı. Çok güldüm, çok eğlendim” dedi.

