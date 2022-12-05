Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, yeni oyunları için tiyatro çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, yeni oyunları için tiyatro çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehir Tiyatrosu, büyük beğeni toplayan ilk oyunları Neye Niyet Kime Kısmet ve Zelzele’nin ardından yeni oyunları için hazırlıklarına başladı. Gökhan Eryılmaz yönetmenliğinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu oyuncuları, yeni yılda ikisi çocuk oyunu olmak üzere üç oyun sahneleyecek.

Yeni seçmelerle birlikte 25 kişilik bir oyuncu kadrosuna ulaşan ekip yeni oyun hazırlıklarının yanı sıra, Oyunculuk Atölye Eğitimleriyle birlikte Metin Yazarlığı eğitimlerini de sürdürüyor.