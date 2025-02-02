Mersin’de emekli evi üyesi emekliler, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarının sahne aldığı ‘Lütfen kızımla evlenir misiniz?’ adlı oyunu izledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yaş grubuna hitap eden etkinlik ve faaliyetleri ile Mersinlilerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, şehir hayatının da tadını doyasıya çıkarmalarını sağlıyor. Bu kapsamda emeklilerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetler, sağlık kontrolleri, spor aktiviteleri gibi birçok farklı alanda etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşları hem ruhsal hem fiziksel olarak beslemeye, daha dinç ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda son olarak yaş almış yurttaşların katılım sağladığı tiyatro etkinliği düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca faaliyetlerini sürdüren Halkkent, Yenişehir, Mezitli, Tarsus Emekli Evi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarının sahne aldığı ‘Lütfen kızımla evlenir misiniz?’ adlı oyunu izledi. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösterimle yaş almışlar keyifli dakikalar geçirdi.

"Şehir Tiyatrosu olarak halkımızı sanat faaliyetleri ile buluşturmaya devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, geçtiğimiz haftalarda emekli evi üyelerine ‘Misafir’ adlı oyunlarını sergilediklerini belirterek, başka tiyatro eserleri ile de seyirci karşısına çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Günümüz ekonomik şartlarında, her yaştan yurttaşın kültür ve sanat faaliyetlerine ulaşmakta güçlük çektiğini belirten Erdönmez, "Bunun nedeni hem hayat pahalılığı ve ekonomik kaygılar hem de diğer kaygılar. Bu yüzden insanlar da ister istemez bu faaliyetlere ulaşmakta zorlanıyor. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bulunan Şehir Tiyatrosu ile bunlara ulaşmak zor olmaktan çıkıyor. Salonumuz tıklım tıklım doluydu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak halkımızı sanat faaliyetleri ve tiyatro eserlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaş almış vatandaşlar, oyunun her anından büyük bir keyif aldı

Tiyatro oyuncularının sergilediği performansı beğendiğini kaydeden Yenişehir Emekli Evi üyelerinden Erdal Gündüz, "Anne ve kız arasındaki diyalogları ve kızının istenmeyen bir evliliğe zorlanmasını izledik. Oyun çok güzeldi. Bilhassa böyle emekli bir grubu şenlendirecek, rahatlatacak, güzel bir oyundu. Geliş gidişimizi ayarladılar. Bizim bu yaştan sonra izleyeceğimiz en güzel etkinlikler bunlar. Görmediğimiz arkadaşlarımızı burada gördük ve hep birlikte bir araya geldik" şeklinde konuştu.