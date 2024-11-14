Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 yılda 156 oyunla seyircinin karşısına çıktı. 1 milyon 659 bin tiyatroseverin izlediği Şehir Tiyatroları, başarısını 74 ödülle taçlandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 27 yaşında. Sanatseverlerin desteğiyle kentin sosyal hayatının önemli bir parçası olan Kocaeli Şehir Tiyatroları, geride kalan 27 yılda 156 oyunla seyircisinin karşısında oldu. 27 yılda 1 milyon 659 bin 34 tiyatro severin önünde perde diyen Şehir Tiyatroları, bu başarısını aralarında Afife Jale gibi Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllülerinin de olduğu 74 ödülle zirveye taşıdı. Şehir Tiyatrolarını, 27. yıl dönümü kutlamasında tiyatronun kurucu genel sanat yönetmeni Işıl Kasapoğlu da yalnız bırakmadı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve oyuncuların katılım sağladığı 27. yıl dönümü kutlamalarında kurucu genel sanat yönetmeni Işıl Kasapoğlu’nun sanat hayatını konu alan belgesel filmini sanatseverlerle buluşturdu. Belgeselin ardından sahneye davet edilen Işıl Kasapoğlu’na çiçek ve plaket takdim edilirken, 27. yıl pastası birlikte kesildi.