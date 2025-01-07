Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın provalarına başladığı ANKA “Kuşların Yolculuğu” adlı yeni oyunu, çocuk ve genç izleyicilerinin yanı sıra ailelerine de hitap ediyor.

Eskişehir Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarında farklı yaş grupları için projeler geliştirmeye devam ediyor. Masal ve efsanelerden esinlenilerek kaleme alınmış olan, Şehir Tiyatroları’nın başarılı oyuncularından Ali Eyidoğan’ın yazıp yönettiği ANKA “Kuşların Yolculuğu” adlı müzikal oyun, 7’den 77’ye tüm izleyici gruplarını kapsayan bir aile oyunu olarak izleyici karşısına çıkacak. Kostüm tasarımı Tülay Kale, ışık tasarımı Mustafa Kala ve dekor tasarımı Nejdet Metin tarafından gerçekleştirilecek olan oyunun hikâyesi kuşların ülkesinde geçiyor. Hikayede kuşlar, uçamayacaklarına inandırıldıkları mutsuz bir hayatı yaşarken içlerinden birinin, ’kuşlar uçabilir’ demesi üzerine bir karar vermek zorunda kalırlar. Ya alıştıkları gibi yaşamaya devam edecek, ya da kendilerini yeniden keşfedecekleri bir yolculuğa çıkacaklardır. Farklı atmosferi, renkli dekor ve kostümlerinin yanı sıra Ali Eyidoğan’ın titizlikle bestelediği birbirinden güzel şarkıları ile izleyenleri büyülü bir atmosferle baş başa bırakacak olan oyun, Şubat ayı sonlarında Şehir Tiyatroları sahnelerinde izleyici ile buluşacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.