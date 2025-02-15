Kahramanmaraş sağlık alanında hizmete başlayan HG Hospital, şehrin protokolünü ağırladı.

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta hizmete açılan 300 yatak kapasiteli HG Hospital, sağlık alanında önemli bir yatırımla bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın katıldığı ziyarette, heyeti HG Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy karşıladı. Protokol üyelerine hastaneyi gezdiren Gürsoy, modern tıbbi donanım ve uzman kadroyla Kahramanmaraş’a sağlık alanında güçlü bir hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan HG Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, sağlık sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "HG Hospital olarak, Kahramanmaraş ve çevresine yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmak için yola çıktık. Deprem sonrası sağlık altyapısının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Ziyaretleriniz bizi onurlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Hastaneyi gezen şehir protokolü, HG Hospital Hastanesi’nin, Kahramanmaraş için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Ziyarette HG Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu ve HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel de yer aldı.

Sağlık sektöründe güçlü bir altyapı oluşturmayı hedefleyen HG Hospital Hastanesi, uzman doktor kadrosu ve ileri teknolojik cihazlarla Kahramanmaraş ve çevre illerden gelecek hastalara hizmet sunmaya devam edecek.